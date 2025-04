Bewaar het Pand: Bewaar kalmte na synodeweek

„In ieder geval tot aan de junivergadering (van de generale synode, red.) zal er van enige actie, hoe goed bedoeld wellicht ook, geen sprake mogen zijn. Ondertussen beraden wij ons, samen met anderen, op de droevige stand van zaken”, schreef de stichting woensdag op haar website.

Zij voegt eraan toe: „De Heere geve ons de weg te zien die tot heil van de kerken en tot eer van Zijn Naam zal zijn. „Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eer Uws Naams, en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil!” (Psalm 79).”

Met de oproep tot gebed en kalmte sluit de stichting zich aan bij de brief die het moderamen van de generale synode eind vorige week naar de kerken stuurde. Het moderamen deed dit na een intensieve en bij tijden emotionele vergaderweek waarin het de synode niet lukte tot een toekomstplan voor het kerkverband te komen. De houtkoolschets die het moderamen zelf maakte, waarmee het kerkverband heringedeeld zou worden in een A- en een B-deel, kreeg in de vergadering onvoldoende steun.

De generale synode van de CGK komt waarschijnlijk begin juni weer bijeen. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke zaken dan eventueel nog behandeld zullen worden.