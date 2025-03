Synodebestuur schrijft alle cgk’s een brief: „We staan met lege handen, schuldige handen ook”

Het is „heel ongebruikelijk” dat het moderamen van de generale synode van de CGK zich in een brief rechtstreeks tot gemeenteleden richt. „Maar we voelen ons daartoe opnieuw gedrongen”, schrijft het bestuur, nu de derde zittingsweek van de generale synode vrijdag „op een verdrietige manier” is afgesloten.

De CGK zijn diep verdeeld over onder meer vrouwelijke ambtsdragers. Op de synodetafel lag een reddingsplan om het kerkverband onder te verdelen in een A- en B-deel. Het eerste deel was voor gemeenten die zich houden aan de afspraken rond vrouw en ambt en homoseksualiteit, het tweede voor gemeenten die daarvan afwijken. Beide zouden niet verantwoordelijk zijn voor wat er in het andere deel gebeurt, maar wel samen zorg dragen voor onder meer zending, evangelisatie en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Het plan kreeg niet de benodigde 80 procent steun.

„Als moderamen vrezen we voor de gevolgen” Synodebestuur CGK

„De synode staat nu met lege handen”, concludeert het moderamen in zijn zaterdag verstuurde brief. „Als moderamen vrezen we voor de gevolgen die dit gaat hebben. We voelen ons beschaamd en schuldig tegenover de Heere, maar ook tegenover u, ouderen én jongeren. Wat gaat er ook een slecht getuigenis van ons uit naar de wereld om ons heen die toch al bloedt uit zo veel wonden. Met diep verdriet en verslagenheid schrijven wij u dit.”

Het synodebestuur concludeert dat de CGK nu met „lege handen, schuldige handen” staan. „Laten we ons als gemeenten en ieder persoonlijk verootmoedigen voor de Heere. Maar laten we het ook nu van Hem verwachten, ook als wij de toekomst niet kunnen overzien. Laten we onze lege, schuldige handen vouwen.”

In veel christelijke gereformeerde kerken is de brief zondag tijdens de kerkdienst voorgelezen of is er in het gebed aandacht aan de synodeweek besteed.

CGBeraad

De landelijke vergadering komt in juni nog een keer bijeen. Het sluiten van de synode „lijkt onbevredigend, maar het is wel eerlijk”, schreef het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGBeraad) zaterdag op zijn website. „Zo ernstig is de situatie, dat verder vergaderen niet meer mogelijk is, tenzij er de komende twee maanden een terugkeer komt van de kerken die afwijken.”

De synode kan ook nog bijeenkomen als er, na overleg met adviseurs, blijkt dat er dossiers zijn waarop besluiten „onontkoombaar” nodig zijn, zo is vrijdag besloten.