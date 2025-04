Tesla wint op beurs na nieuws over stap terug Musk bij overheid

Economie

Tesla-beleggers reageerden woensdag enthousiast op het nieuws dat topman Elon Musk in de komende weken een stap terug doet binnen de Amerikaanse overheid. Dat berichtte nieuwssite Politico, die zich baseerde op anonieme bronnen. Het aandeel Tesla steeg vervolgens meer dan 5 procent in waarde op de beurs in New York.