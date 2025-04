Raad voor Kinderbescherming moet voortaan voorbereid naar zitting

Binnenland

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) moet vanaf volgende maand voorbereid naar alle familiezaken komen, meldt de rechtbank Den Haag woensdag. NRC berichtte vorige week dat de raad zich niet bij alle zaken hoeft in te lezen, maar wel advies geeft over wat het beste is voor een kind. Familierechtexperts lieten zich in de krant kritisch uit over de gang van zaken, omdat er zonder kennis van dossier een vertekend beeld kan ontstaan.