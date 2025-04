Geïrriteerde coalitie spaart asielminister Faber. „Laten we weer aan de slag gaan”

De ergernis in de Tweede Kamer over het handelen van asielminister Faber inzake de lintjesvoordrachten werd woensdag breed gedeeld. „Dit is een minister die geen bal voor elkaar heeft voor gekregen, dit is de grootste prutser die ooit in vak-K heeft gezeten”, fulmineerde GL-PvdA-leider Frans Timmermans.

Nagenoeg de gehele oppositie vindt dat Faber, die in het debat weigerde excuses te maken, door haar handelen de eenheid van kabinetsbeleid heeft doorbroken, en steunde woensdag een motie van wantrouwen tegen de PVV’er. Alleen de fracties van SGP, JA21 en FVD wilden het vertrouwen in Faber (nog) niet opzeggen. SGP-leider Chris Stoffer spoorde de asielminister wel aan tot beter gedrag: „Stop met deze rare fratsen en laat dit geen kabinet van niksigheid worden.”

CDA-leider Henri Bontenbal, die de motie van wantrouwen mede ondertekende, voorspelde in het debat dat de wetsbehandeling van de twee strenge asielwetten die Faber onlangs door de ministerraad loodste door haar recente actie „een stuk ingewikkelder” ligt. De coalitie is in de Eerste Kamer aangewezen op steun van onder andere zijn partij.

De drie coalitiepartijen, VVD, NSC en BBB, uitten zich woensdag een stuk milder. Ze veroordeelden de actie van Faber, maar probeerden de ontstane commotie vooral te ‘downplayen’. Sterker nog, BBB-leider Caroline van der Plas besloot zelfs een geheel eigen draai te geven aan de kwestie. Volgens haar zijn het juist oppositiepartijen die Fabers gedrag uitvergroten en uitbuiten voor eigen politiek gewin. „Dit debat over lintjes heeft alles weg van een gecoördineerde poging om dit kabinet, met een voor sommige wat onwelgevallige signatuur, te beschadigen”, aldus Van der Plas.

Ook Nicolien van Vroonhoven (NSC) en Dilan Yeşilgöz (VVD) kozen voor dat frame. „Alsjeblieft, laten we aan de slag gaan”, herhaalde de NSC’er meerdere keren. Yeşilgöz: „Ik wil vooruit, het gaat ons om het bewerkstelligen van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord.”

Hoewel BBB, NSC en VVD kritiek op Fabers actie niet schuwden, probeerden ze woensdagmiddag de bewering te ontkrachten dat de eenheid van kabinetsbeleid is geschonden. De brief die Faber gisteravond laat naar de Kamer stuurde en waarin staat dat ze de ondertekening van de lintjesvoordrachten door haar ambtgenoten Schoof en Uitermark voor „100 procent” steunt, is voor de partijen afdoende bewijs voor die eenheid.

Volgens Wilders is de regel van spreken met een mond, nooit in het gedrang gekomen. Volgens de PVV-leider heeft Faber alleen een voornemen geuit om de lintjesvoordrachten niet te tekenen, zonder daarover al een besluit te nemen. Vervolgens legde ze zich neer bij de beslissing van minister-president Dick Schoof en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om de vijf lintjesvoordrachten van medewerkers van het COA te accorderen. Niets aan de hand, concludeerde de PVV-voorman dan ook.

Schoof kwam in het debat met hetzelfde verweer. Volgens de regeringsleider is de eenheid van kabinetsbeleid nooit doorbroken geweest. Het enige wat Faber deed was „ontijdig” haar opvattingen ventileren. De premier had het meningsverschil naar eigen zeggen liever „in de boezem van het kabinet” opgelost.