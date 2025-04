Corruptiezaak tegen burgemeester van New York beëindigd

Eerder dit jaar vroeg het ministerie van Justitie van de Republikeinse president Donald Trump de aanklachten tegen de Democraat te seponeren. Ook in een onafhankelijk advies waarom de rechter had gevraagd, werd dat aangeraden. Het ministerie wilde echter wel dat Adams voor dezelfde feiten opnieuw aangeklaagd kon worden, maar daar gaat de rechter niet in mee.

Adams (64) werd beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en campagnedonaties. De burgemeester, die later dit jaar herkozen wil worden, zei dat hij onschuldig was.

Het ministerie van Justitie wilde dat Adams niet meer vervolgd zou worden zodat hij Trump kan helpen bij het aanpakken van illegale immigratie. De corruptiezaak speelde al sinds september toen Joe Biden nog president was.