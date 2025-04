Nieuw verschenen: Hexagon Ensemble speelt ”Ich liebe dich”

De vijf blazers en de pianist spelen op de cd muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Anton Reicha en Franz Peter Schubert. Al dan niet als arrangement. Het zijn werken die tussen 1784 en 1823 zijn gecomponeerd. In het laatste stuk van de cd, een aria van Mozart, laat sopraan Ekaterina Levental zich horen.

In het cd-boekje schrijft Niek Nelissen over nieuwe klanken uit de jaren 1784-1823. De tijd van het Weens Klassiek en de overgang naar de vroege Romantiek. Op de cd is te horen hoe componisten destijds op zoek waren naar nieuwe klankwerelden.

Het Hexagon Ensemble bestaat uit Wout van den Berg, fluit, Bram Kreeftmeijer, hobo, Arno van Houtert – klarinet, Marieke Stordiau, fagot, Christiaan Boers, hoorn en Frank Peters, piano. Het gezelschap ontstond in 1991 en bestaat in het seizoen 2025-2026 dus 35 jaar. Naar eigen zeggen slagen de musici erin met hun passie voor kwaliteit, vernieuwing en avontuur, luisteraars recht in het hart te raken. Ze doen dit „met verrassend repertoire, zichtbaar spelplezier en een originele multidisciplinaire programmering.”

Ich liebe dich, Hexagon Ensemble en Ekatarina Levental; Etcetera Records (KTC1829); € 21,50 ; bestellen:hexagon-ensemble.com.