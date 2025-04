Illegale hasj tijdelijk toegestaan in laatste fase wietproef

De laatste fase van het experiment gaat op 7 april in, komende maandag. Eerder bleek al dat coffeeshophouders die meedoen aan de proef die datum niet haalbaar vonden, omdat het aanbod van legaal geteelde cannabis volgens hen niet op orde was. Het kabinet en de burgemeesters van de tien gemeenten die meedoen, besloten toch vast te houden aan de datum.

Maar nu melden de bewindslieden dat tot 10 juni niet wordt gehandhaafd op de verkoop van illegale hasj. Dit om telers meer tijd te geven om de productie van de drugs te verbeteren en coffeeshophouders de mogelijkheid te bieden hun aanbod uit te breiden.

Het uitstel geldt alleen voor hasj. Op de verkoop van illegale wiet wordt dus wel gehandhaafd vanaf 7 april.

Tot dusver wordt de verkoop van cannabis in coffeeshops gedoogd. Ondernemers mogen wiet en hasj verkopen, zonder dat ze daarvoor vervolgd kunnen worden. De teelt van de verdovende drugs is echter wel verboden. Waar de verkochte hasj en wiet vandaan komt en wat er precies in de producten zit, is daardoor niet duidelijk. Met het experiment wil de overheid onderzoeken of het reguleren van zowel de productie, als de distributie en de verkoop mogelijk is.

De uitkomsten van het experiment „kunnen bijdragen aan de besluitvorming over het toekomstige cannabisbeleid in Nederland”, aldus de bewindslieden. De fase van de proef die op 7 april begint duurt volgens plan 4 jaar, maar kan met 1,5 jaar worden verlengd.