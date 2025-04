Politie Breda doorzoekt water na schietincident Oosterhout

De politiewoordvoerder wil niet zeggen waarnaar wordt gezocht en of het bijvoorbeeld om een vuurwapen gaat. Bij het schietincident van vrijdag kwamen twee mannen om het leven. Een andere man raakte zwaargewond. De politie laat weten dat de man in het ziekenhuis ligt en „vecht voor zijn leven”.

In de Loevensteinlaan werd rond 16.00 uur geschoten, waarna de politie twee zwaargewonden in een auto aantrof. Een van hen overleed, de ander is de man die nog in het ziekenhuis ligt. In een andere auto iets verderop werd een derde zwaargewonde man gevonden, ook hij overleed. De derde auto gevonden in Teteringen is in beslag genomen.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. De politie gaat niet in op speculaties uit verschillende media dat er een link is met het drugscircuit.