GBS, wat moet de middengroep nu?

Er is een opmerkelijke parallel tussen twee nieuwsitems: CGK en Statenvertaling. Een belangrijke vraag op de CGK-synode was: „Moeten middengemeenten nu kiezen uit twee flanken of is er een andere weg?” Zo’n vraag speelt ook voor veel kerken rond de revisie van de Statenvertaling (SV). Zij hebben (nog) niet gekozen voor de Herziene Statenvertaling (HSV), maar zijn óók teleurgesteld in het GBS-voorstel. Middengemeenten vormen geen marginale groep: in bijvoorbeeld de HHK gaat het om de (grote) meerderheid, daarbuiten zijn er ook tientallen. GBS, wat moeten wij nu?

Behouden

Het GBS-antwoord zal vast zijn: Houd het gewoon bij het oude. Maar er zijn serieuze knelpunten. De omstandigheden verschillen diepgaand met die van zestig jaar geleden: toen was Nederland nog een gedoopte natie, nu is het een zendingsland. Ook het Nederland van nu gun ik de SV.

Veel kerken hebben (nog) niet gekozen voor de HSV, maar zijn óók teleurgesteld in het GBS-voorstel

Ook als ik buiten de reformatorische wereld spreek, gebruik ik die, zonder protest. Maar... dan pas ik de tekst al lezende wel aan. En wie jongeren –zeker als ze een vmbo-achtergrond hebben– zélf hoort lezen, voelt wel aan hoe groot de taalkloof moet zijn voor wie níét in de kerk opgroeide. Ds. W. Pieters schreef hier al eens over (RD 28-12-2023). Ik verlang bepaald niet naar verandering, maar er móét iets gebeuren wat zoden aan de dijk zet.

Veranderen

De HHK heeft overwogen zelf voor een nieuwe SV-versie te zorgen. En ik zou er vandaag nog mee starten als ik dacht dat dit nu een bétere keuze zou zijn. Maar nóg een versie is voor de eenheid niet bevorderlijk. Daarom lijkt voor anderen aansluiting bij de HSV gewoon het gemakkelijkst. Maar al zie ik goede kanten aan de HSV, ik heb daarbij te veel vragen. Aan een overstap ben ik niet toe. Dat geldt voor veel ambtsbroeders. Toch zullen op termijn steeds meer kerkenraden op de HSV overstappen. Wil het GBS-bestuur dáárheen?

Zestig jaar geleden was Nederland nog een gedoopte natie, nu is het een zendingsland

Voor veel kerkenraden zal de overstap naar de HSV vooralsnog een brug te ver zijn, maar zal er wel meer discussie komen (binnen kerkenraad en gemeente). Discussie die voor de verbreiding van het Evangelie niets oplevert. Een grondiger SV-revisie door de GBS zou zo’n discussie in tientallen gemeenten hebben voorkomen.

Luisteren

Maar dat kán nog, toch? De GBS gaf een proefversie vrij. Hieruit blijkt grote zorg voor het bewaren van de SV, maar te weinig oog voor de vragen in een gróót deel van de achterban. Het is echter een proefversie: er kan dus nog een andere weg gekozen worden.

We hebben een grote verkondigingsopdracht, waarvoor we geen onnodige belemmeringen mogen opwerpen

Dit artikel is een hartenkreet. Ik heb geen behoefte aan vernieuwing. Integendeel, we mochten veelal wel wat minder vooruitstrevend zijn. Maar verstarring is niet het antwoord. En verwarring, zoals op de CGK-synode, is niet dienstbaar.

We hebben met de SV een rijke traditie en daarom hecht ik eraan. We hebben ook een grote verkondigingsopdracht, waarvoor we geen onnodige belemmeringen mogen opwerpen. Begrijpt de GBS dat zó veel ambtsbroeders daarom verlangen dat er meer aan revisie gebeurt dan ze nu voorstelt? En is ze bereid om hierover het gesprek aan te gaan en erop te vertrouwen dat die ambtsbroeders geen nieuwlichterij willen, maar een oprecht verlangen hebben om Gods Woord bij mensen te brengen?

Natuurlijk moet er óók geluisterd worden naar hen die vrezen dat de SV op de helling gaat. Maar het zou toch pijnlijk zijn als die vrees zó de overhand zou hebben, dat vele gemeenten kiezen voor de HSV en vele gemeenteleden misschien naar de NBV grijpen.

Het zou me veel vreugde geven als ik over enkele jaren met vrijmoedigheid een toegankelijke versie van de Statenvertaling zou kunnen uitdelen. Gods werk hangt niet af van onze Bijbelvertaling, maar het moet wel ons verlangen zijn dat wij zelf voor anderen geen verhindering zijn om in te gaan in het Koninkrijk.

De auteur is hersteld hervormd predikant te Urk.