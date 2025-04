Witte Huis: wederkerige heffingen gaan direct in na aankondiging

„Ik begrijp dat de aankondiging over de tarieven morgen komt. Ze zullen onmiddellijk van kracht worden”, zei woordvoerster Karoline Leavitt dinsdag tegen verslaggevers.

Woensdag gaat Trump naar verwachting wederkerige importheffingen aankondigen rond 22.00 uur Nederlandse tijd in de Rozentuin van het Witte Huis. Dat zijn heffingen op landen met tarieven op Amerikaanse producten. De maatregel moet een einde maken aan wat de VS oneerlijke handelspraktijken noemt en geldt voor alle landen en sectoren.

Leavitt gaf verder weinig prijs over de omvang van de heffingen, maar ze zei wel dat Trump wil luisteren naar buitenlandse regeringen en het bedrijfsleven als die vragen om lagere tarieven. Ze zei dat veel landen al contact hadden opgenomen over de plannen van de president.

De zegsvrouw sprak ook bagatelliserend over de marktvolatiliteit in aanloop naar de aankondiging. De Amerikaanse beurzen staan al geruime tijd flink onder druk door de onrust rond het handelsbeleid van Trump. Op de financiële markten wordt gevreesd dat de tarieven leiden tot een wereldwijde handelsoorlog. Veel economen waarschuwen voor een hogere inflatie en een mogelijke recessie in de Verenigde Staten. „Net als in zijn eerste termijn zal Wall Street het prima redden”, aldus Leavitt.