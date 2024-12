Ds. Van Reenen verlaat de Biblebelt voor evangelisatiewerk in Drenthe

Het bericht werd zondag afgekondigd in de hersteld hervormde Moriakerk te Urk, waar ds. Van Reenen predikant is. Ds. Van Reenen zal na zijn vertrek predikantswerkzaamheden blijven verrichten binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Zijn evangelisatiewerk zal deels onder beheer van een stichting komen.

Binnenkerkelijk

Het verlangen naar evangelisatiewerk had ds. Van Reenen al langer. „Voordat ik predikant werd, deed ik al evangelisatiewerk. Ook wist ik al een aantal jaren dat mijn werkveld uiteindelijk buiten de Biblebelt zou zijn.”

Als de predikant in een gemeente buiten de Biblebelt preekte, voelde hij de „pijn en nood” van de mensen die niet weten „hoe belangrijk en onmisbaar de levende God is”. Ds. Van Reenen vroeg zich af wie zich over deze mensen zou ontfermen, want „de gemeenten zijn kwetsbaar en predikanten nemen vrijwel altijd een beroep aan naar de Biblebelt”.

Zo’n kwetsbare gemeente was er in Andelst, waaraan ds. Van Reenen van 2009 tot 2014 deels verbonden was. „Daar voelde ik dat je als predikant vooral binnenkerkelijk bezig bent. Andelst ligt aan de rand van de Biblebelt. In het hele dorp gaan misschien vijftig mensen naar de kerk. In de tijd dat ik in de gemeente stond, is er wel een evangelisatiecommissie opgestart, maar zelf kwam ik er niet aan toe om het dorp in te gaan. Dat knaagde aan me.”

De nood van „mensen die leven zonder God en zonder hoop” trok zijn hart naar het evangelisatiewerk. De predikant voelt zich ook betrokken op de cultuur van de huidige postchristelijke samenleving. „Het raakvlak tussen de kerk en de wereld stelt ons voor vragen. Hoe verhoudt de visie van de wereld zich tot die van de Bijbel? Bij het evangelisatiewerk staan die vragen centraal.”

Tussenstation

Toen ds. Van Reenen het beroep naar de hersteld hervormde gemeente van Urk aannam, wist hij dat het een „tussenstation” zou zijn. „Maar ik besefte wel dat ik de gemeente alleen kon dienen als ik er ook volledig voor haar kon zijn. Ik heb het werk dan ook 2,5 jaar van harte mogen doen. Ik was in Urk op mijn plek en voelde me met de gemeente verbonden. Tegelijk zorgde het feit dat ik vrij zeker wist dat het maar voor een korte periode zou zijn, ervoor dat ik me niet helemaal aan de woonplaats kon hechten.”

Over enkele maanden verhuist het gezin. De komende weken zal de precieze invulling van de taken afgehecht worden.