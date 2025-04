Installatie zonnepanelen in Westland laat flinke daling zien

Dat meldt netbeheerder Westland Infra dinsdagmiddag.

In 2023 werden nog bij 5926 klanten zonne-installaties opgeleverd. In 2024 is dat aantal afgenomen tot 2041. In totaal werd in 2023 nog voor een vermogen van 25,5 megawatt aan zonne-energie geïnstalleerd. In 2024 is dat gedaald tot niet meer dan 8,7 megawatt.

In de cijfers zijn nieuwbouwwoningen, die bijna allemaal zonnepanelen krijgen, meegerekend. Dat betekent dat het aantal bestaande woningen met zonnepanelen sterk is gedaald. De opwekking van duurzame energie gaat daardoor minder snel. Bovendien staat de bestaanszekerheid van bedrijven in de zonnepanelensector onder druk, aldus de netbeheerder.

Westland Infra ziet drie oorzaken voor de dalende cijfers. Veel mensen hebben de afgelopen jaren al de stap gezet om te investeren in zonnepanelen. De klanten met een geschikt dakoppervlak en voldoende spaargeld hebben die investering dus al gedaan.

De tweede reden is dat de toekomst van de salderingsregeling lang onzeker was. Maar nu helder is dat die regeling per 2027 verdwijnt, wordt de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen langer. Bovendien maken de terugleverkosten die energieleveranciers hebben ingevoerd, zonnepanelen minder aantrekkelijk.

Westland Infra wijst erop dat zonnepanelen nog steeds financieel aantrekkelijk zijn. Vooral als huishoudens erin slagen de door hun zonnepanelen opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Bovendien helpen ze daardoor drukte –netcongestie– en mogelijke verstoringen op het stroomnet te beperken.