Vuurwerkverbod is ‘cadeau’ voor illegale handelaren, vindt HVLV

HVLV verwachtte eerder al dat een verbod op legaal siervuurwerk de illegale vuurwerkmarkt zou stimuleren. Peters stelt dat op sociale media en vuurwerkfora inderdaad zo’n trend waarneembaar is sinds de VVD vorige week aankondigde de wet te steunen. „Voor jongeren met interesse in vuurwerk is de illegale markt er het hele jaar.”

„Iedereen zegt: we moeten het veilig maken voor politie en brandweer. En dat snap ik”, zegt Peters. „Maar ik ben er heilig van overtuigd dat dit niet de manier is.” Hij noemt het vuurwerkverbod „een oplossing voor de bühne” en pleit in plaats daarvan voor „correcte handhaving van de regels die er al zijn”.

Peters „houdt zijn hart vast” voor wat er gebeurt als het vuurwerkverbod wordt ingevoerd. Hij vreest „wraakacties” en verwacht dat jongeren nog meer de confrontatie met de politie gaan opzoeken, omdat die zo nadrukkelijk heeft opgeroepen tot een vuurwerkverbod.