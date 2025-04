Trump steeds serieuzer over derde termijn als president; „Geen grap, veel mensen willen dat ik het doe”

In een interview bij omroep NBC News zei de 78-jarige Trump op de vraag of hij mikt op een derde termijn, dat hij dat inderdaad wil. Toen presentatrice Kristen Welker hem vroeg of dit een grap was, zei hij: „Zeker niet. Veel mensen willen dat ik het doe.”

Toen Welker erop wees dat een derde termijn wettelijk niet kan, zei Trump: „Er zijn methoden waarmee je het zou kunnen doen.” De presentatrice suggereerde daarop dat J.D. Vance in 2028 verkozen wordt, maar dat hij – als hij heeft gewonnen– het ambt vervolgens doorgeeft aan Trump. Die zei zondag: „Dat is dat één manier waarop het zou kunnen. Maar er zijn er ook andere.”

„Trump moet de nodige tijd krijgen om Amerika weer groot te maken” Andy Ogles, Republikeins afgevaardigde

Trump heeft vaker hardop gemijmerd over het idee van een derde termijn, met name in bijeenkomsten en toespraken. Tot nu toe deed hij dat grappenderwijs. Het interview is de eerste keer dat hij aangaf dit serieus te overwegen.

Te vroeg

Direct daarop zei Trump dat hij zich voorlopig wil focussen op het werk dat onmiddellijk moet worden gedaan. „Ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben. Ik richt me op het heden.” Direct na publicatie van het interview, verklaarde het Witte Huis zondag dat het „veel te vroeg was” om over het idee na te denken.

Sinds 1951 is het in de VS wettelijk onmogelijk dat iemand meer dan twee termijnen van vier jaar president is. Het 22e amendement op de grondwet verbiedt dit. Dat zegt: „Niemand mag meer dan twee keer tot het ambt van president worden gekozen.”

Het Amerikaanse Congres nam dit amendement in 1947 aan. Het duurde nog tot 1951 voordat het door alle staten was geratificeerd. Deze grondwettelijke bepaling werd goedgekeurd na de uitzonderlijke situatie van Franklin D. Roosevelt, die vier keer werd gekozen en van 1933 tot zijn overlijden in 1945 in functie was.

De reden voor de invoering van dit 22e amendement was dat men het niet gezond voor de democratie vond als één persoon voor zo'n lange periode aan de macht bleef. Roosevelts langdurige presidentschap leidde destijds tot bezorgdheid over de concentratie van te veel macht in de handen van één persoon. Dat werd gezien als een potentieel gevaar voor de democratische principes van het land.

Buitengewoon

Drie dagen nadat Trump in januari voor de tweede keer was beëdigd, stelde Republikeins afgevaardigde Andy Ogles een nieuw amendement op de grondwet voor, waardoor Trump in aanmerking zou komen voor een derde termijn. In een toelichting bij Fox Digital zei Ogles dat Trump „heeft bewezen de enige figuur in de moderne geschiedenis te zijn, die in staat is het verval van onze natie terug te draaien en Amerika weer groot te maken, en hij moet de nodige tijd krijgen om dat doel te bereiken.”

Volgens juristen zou het invoeren van zo'n maatregel buitengewoon moeilijk zijn. Grondwetswijzigingen vereisen goedkeuring van een tweederdemeerderheid van het Congres en vervolgens ratificatie door driekwart van de staten.

Lang niet alle leden van de door Trump geleide Republikeinse partij zijn voorstander van het idee om de grondwet te wijzigen zodat de president aan de macht kan blijven na het einde van zijn tweede termijn begin 2029.