Protestanten VS verdeeld over gebed voor Trump in Oval Office

Zeventien evangelical voorgangers, onder leiding van Paula White, predikante van een grote charismatische gemeente, baden voor het welzijn van de president in het Oval Office. Aanwezig waren onder anderen David Barton, de historicus die het christelijk nationalisme verdedigt; Gary Bauer, voorzitter van de conservatieve organisatie American Values en de calvinistische theoloog Owen Strachan.

Terwijl verschillende predikers hun hand op Trump legden, bad de latinopredikant Samuel Rodriguez: „We vragen U om hem (de president, WK) te bedekken met het bloed van Jezus, hem in staat te stellen een agenda van gerechtigheid en gerechtigheid, waarheid en liefde te bevorderen.”

De gebedssamenkomst, waarvan foto’s snel viraal gingen, was het vervolg op een bijeenkomst in het Witte Huis van de evangelicale leiders. Zij bespraken daar adviezen die ze de president wilden geven. Tijdens die brainstorm kwam „onverwachts” de vraag van Trump of de voorgangers bij hem in het Oval Office wilden komen bidden.

Prachtig

Na afloop zei Rodriguez dat de samenkomst „voelde als een familiereünie rond de president”. Volgens de latinopredikant is Trump de meest gelovige president die hij zelf heeft meegemaakt. Robert Jeffress, vooraanstaand baptistenpredikant uit Dalles, zei dat Trump „nog meer” dan tijdens zijn eerste periode overtuigd is van Gods zorg voor hem. „Na de aanslag van afgelopen zomer is voor de president het geloof nog belangrijker geworden. God heeft gezorgd dat hij in het Oval Office zit.”

„Trump heeft goed begrepen dat hij vooral die band met evangelicals moet onderhouden” Barry Hankins, historicus Baylor University in Dallas

De historicus Barry Hankins van de Baylor University in Dallas constateert dat veel evangelicals een „nog intenser relatie” met Trump hebben dan tijdens de eerste periode. „Dat is wel uniek in de geschiedenis. Zij zien hem als verlosser, beschermer en wreker. Zij vinden zo’n gebedssamenkomst prachtig.”

Verschillende Amerikaanse politicologen en historici zeggen dat de intensere relatie te maken heeft met zowel de moordaanslag op Trump als met de negatieve ervaringen tijdens het uitgesproken progressieve beleid van president Biden. „Die heeft alle conservatieve waarden bij het vuilnis gezet”, zegt Barton. „Woke heeft veel mensen wakker geschud.”

Welvaartsevangelie

Hankins: „Trump heeft ook goed begrepen dat hij vooral die band met evangelicals moet onderhouden. Zij vormen nog altijd de basis van zijn achterban. Heel bewust heeft hij zijn lidmaatschap van een presbyteriaanse kerk opgezegd en gaat hij nu door het leven als christen die niet is aangesloten bij een kerkelijke denominatie. Voor veel conservatieve Amerikanen zijn leden van mainstreamkerken geen echte christenen.”

Er is echter ook kritiek op de gebedssamenkomst in het Oval Office, zowel bij conservatieve als bij progressieve christenen. Behoudende evangelicals hebben grote moeite met de leidende rol van Paula White bij het gebedsmoment.

Deze predikster van het welvaartsevangelie is door Trump benoemd als hoofd van het nieuwe White House Faith Office. De taak van dat bureau is de godsdienstvrijheid in de VS te waarborgen en op te treden tegen antichristelijke vooringenomenheid bij de overheid en in de samenleving.

White riep deze week in een video mensen op om voor Pasen een financieel offer te brengen. Wie duizend dollar schenkt, zal daarvoor „een bijzondere bovennatuurlijke zegen” ontvangen.

De kritiek van de conservatieve evangelicals op White betreft niet alleen het feit dat ze als vrouw een ambt bekleedt, maar vooral ook haar „ketterse” opvattingen over de essentie van het Evangelie en over het leerstuk van de Drie-eenheid. Ook is een punt van kritiek dat ze inmiddels aan haar derde huwelijk bezig is.

De reacties zijn soms fel. Zo wordt David Barton op sociale media gezegd dat hij zich moet schamen om samen met White te hebben gebeden. Gabriel Hughes, baptistenpredikant van de Providence Reformed Baptist Church in Casa Grande (Arizona) schrijft: „Een gebed geleid door Paula White meemaken? Nooit. Nooit, nooit. Niet zonder ernstig berouw. Ze zou moeten aftreden als dominee en haar valse welvaartstheologie zou ze moeten verwerpen.”

Immoreel

Nathaniel Jolly, voorganger van de Providence Bible Church in Harrah (Oklahoma), schrijft: „Er is geen enkele omstandigheid die mij ertoe zou brengen om mee te doen aan een gebed of een spirituele activiteit geleid door Paula White. Geen enkele. Het zou onverdedigbaar zijn voor een trouwe gelovige.” Enkele andere voorgangers waarschuwen dat het onjuist is om het gebed te gebruiken voor politieke doeleinden.

Ook meer progressieve evangelicals hebben bezwaren. Een aantal, meest Afro-Amerikaanse, voorgangers hield een dag na de gebedssamenkomst in het Witte Huis een bidstond op het plein voor het Amerikaanse Capitool. Namens de groep zei George Gilbert Jr. van het Center for Racial Equity and Justice: „Wij voelen de morele verplichting om op te komen voor de waardigheid van federale werknemers die hun baan met ongekende snelheid verliezen als gevolg van het onlangs opgerichte Department of Government Efficiency onder leiding van Musk. De beslissing om moeders en vaders zonder goede reden te ontslaan is immoreel en toont geen enkele zorg voor de mensheid en geen enkele relatie met onze God.” Gilbert sloot zijn kritiek op het beleid van de regering af met: „God is niet tevreden.”

De rechtse commentator Todd Starnes, die niet bij de gebedsbijeenkomst in het Oval Office aanwezig was, sprak erover in zijn podcast. Hij zei: „Christenen die klagen over christenen die in het Witte Huis bidden voor president Trump, zijn geen christenen.”