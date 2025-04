CU en NSC: Kom snel met goede leeftijdscheck ter bescherming van online kinderrechten

In een initiatiefnota die de twee deze dinsdag presenteren, staat dat jongeren nog steeds zonder al te veel moeite kunnen meedoen aan online loterijen en bij webshops alcoholhoudende dranken kunnen bemachtigen. Ook voor het krijgen van toegang tot sociale media en pornografische content is nog geen enkele vorm van leeftijdsverificatie verplicht.

De slimste en broodnodige stap voorwaarts is volgens CU-Kamerlid Don Ceder en NSC-Kamerlid Jesse Six Dijkstra het organiseren van een landelijke praktijkproef om te testen welke technologie het beste aansluit op de Nederlandse digitale infrastructuur, de wetgeving en de behoeften van gebruikers. Zo’n proef zou niet alleen de technische haalbaarheid van leeftijdsverificatie moeten onderzoeken, maar ook de sociale en ethische implicaties in kaart moeten brengen, vinden de twee.

Don Ceder, Tweede Kamerlid ChristenUnie. beeld ANP, Remko de Waal

CU en NSC pleiten voor technologieën die niet vergen dat gebruikers kopieën van hun paspoort hoeven te delen met commerciële bedrijven. De opensourcewallet Yivi is in hun ogen een goed bruikbaar initiatief.

Verder moet Nederland volgens de twee partijen alle ambtenaren die te maken hebben met wetgeving, beleid en de technische implementatie van online leeftijdsverificatiesystemen bij elkaar zetten in één interdepartementale taskforce. Die kan Nederland ook van pas komen bij andere vormen van leeftijdsverificatie in de digitale wereld, stellen CU en NSC. Nederland kan zo wereldwijd de aanjager worden „van privacyvriendelijke alternatieven op dit gebied”.

Bij het beschermen van kinderen hoort ook de bescherming van hun persoonsgegevens, vinden CU en NSC. Met het oog daarop stellen ze een wettelijke verankering voor van het recht van kinderen om zo veel mogelijk platforms op een laagdrempelige en privacyvriendelijke manier te kunnen verzoeken hun persoonsgegevens te verwijderen. De verantwoordelijkheid voor dit ”rodeknopmechanisme” zou bij het ministerie van Binnenlandse Zaken moeten worden ondergebracht. De plicht om deze gegevens vervolgens te verwijderen zou moeten gelden voor alle platforms die vallen onder de Europese Digital Services Act (DSA).

Jongeren zouden vervolgens in het jaar waarin ze 18 worden eenmalig gratis de rode knop mogen indrukken, om zo hun volwassen digitale leven met een schone lei te beginnen.

Nog een voorstel: het organiseren van een onlinekinderrechtentop met beleidsmakers, experts, ouderen, techbedrijven, belangenorganisaties en jongeren zelf. Zij zouden gezamenlijk afspraken moeten maken over het gebruik van sociale media.