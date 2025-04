Inflatie eurozone licht gedaald naar 2,2 procent

Economie

De inflatie in de eurozone is in maart gedaald naar 2,2 procent op jaarbasis, van 2,3 procent in februari. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een snelle raming. Daarmee komt de inflatie steeds dichter in de buurt van de doelstelling van 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft.