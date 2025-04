Interesse van diverse partijen in doorstart Bax Music

Hoeveel kandidaten er precies zijn voor een overname van het failliete bedrijf is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de winkels en webshop, die afgelopen weekend gesloten waren, binnenkort weer open kunnen. „Daar nemen we komende dagen een beslissing over”, reageert curator Folkert Hiemstra per e-mail.

Bax Music werd in 2003 opgericht door de broers Nathanael en Jochanan Bax. Het bedrijf met ongeveer driehonderd werknemers is online een van de grootste verkopers van muziekinstrumenten en heeft in Nederland en België zes winkels. De afgelopen jaren kampte het bedrijf met een belastingschuld en de nasleep van een brand.