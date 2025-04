Moskeekoepels willen dat OM onderzoek doet naar Christenen voor Israël en Israel Heartland

Het verzoek aan het OM komt een aantal dagen na de publicaties van journalistiek platform Investico, BOOS en het Nederlands Dagblad over giften van de twee organisaties aan nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever.

Het onderzoek spitst zich toe op twee onderwerpen. Ten eerste richt het zich op Revava. In dat dorp zou Christenen voor Israël de bouw van een aantal huizen hebben gesponsord die deels op privaat Palestijns gebied zouden staan.

„Als uit het onderzoek blijkt dat de stichtingen onrechtmatig handelen, moeten deze organisaties verboden worden” Joram van Klaveren, woordvoerder moskeekoepels

Verder besteedde het onderzoek aandacht aan de organisatie Or Ami van de Israëliër Nati Rom. Een undercoverjournalist deed zich voor als donateur bij Israel Heartland, een Nederlandse organisatie die Or Ami steunt. Uit de gesprekken die volgden, zou blijken dat de organisatie er geen problemen mee heeft om wapens te financieren voor bewoners in de betwiste gebieden. Ook zouden kolonisten kunnen worden gesponsord aan wie door de Europese Unie sancties zijn opgelegd.

Illegale situatie

Uit het onderzoek komen „stevige aanwijzingen” dat Nederlandse donaties bijdragen aan het „in stand houden van een illegale situatie, namelijk de bezetting van gebieden door kolonisten, wat in strijd is met internationaal recht”, zegt Joram van Klaveren, woordvoerder van de k9. Deze stap is daarom volgens hem een logische. „Als uit het onderzoek door het openbaar ministerie blijkt dat Christenen voor Israël en Israel Heartland inderdaad onrechtmatig handelen, dan moeten deze organisaties wat ons betreft verboden worden.” Is met het opschorten van de steun aan Or Ami door de twee Nederlandse organisaties en het aangekondigde onderzoek naar de woningen in Revava voor de k9 de kous niet af? Nee, zegt Van Klaveren. „Het is nog maar de vraag of ze deze stappen ook echt zetten.”

De k9 verwacht een dezer dagen reactie van het OM.

Christenen voor Israël zegt maandag tegen het Reformatorisch Dagblad geen gelegenheid te hebben om te reageren op de stap van de moskeekoepels. Wel reageerde de organisatie eerder al op het onderzoek. „Wij zullen deze zaak over de tijdelijke woningen in Revava tot op de bodem uitzoeken”, reageerde woordvoerder Sara van Oordt tegen het Nederlands Dagblad. „Mocht blijken dat de tijdelijke woningen inderdaad op grond staan waar dat niet is toegestaan, dan zullen deze huisjes uiteraard verplaatst worden.”

Zowel Israel Heartland als Christenen voor Israël, dat eenmalig een gift gaf aan de organisatie van Nati Rom, zegt onderzoek te doen naar de aantijging en heeft de samenwerking met Or Ami opgeschort.