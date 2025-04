Onderzoek Voedingscentrum: Veel mensen bezorgd over pesticiden, PFAS en microplastics

Bij een kwart van de consumenten leidt bezorgdheid over bestrijdingsmiddelen daadwerkelijk tot ander gedrag: ze wassen groente en fruit veel beter dan voorheen (16 procent), gaan voor biologische producten (10 procent) of eten bepaalde groente- of fruitsoorten minder of helemaal niet meer (5 procent).

Terwijl 57 procent van de consumenten het risico voor de gezondheid van resten van bestrijdingsmiddelen als hoog inschat, geldt dat voor slechts 16 procent van de voedingsexperts. Hetzelfde patroon komt naar voren als het gaat om PFAS en microplastics in voeding. Daarover maakt slechts een kwart van de voedingskundigen zich zorgen, tegenover 63 procent van de consumenten.

Wieke van der Vossen. beeld Voedingscentrum

„Mensen horen er veel over, maar kunnen er weinig aan doen. Ze vragen zich af wat deze stoffen op de lange termijn met hun lichaam doen”, duidt ir. Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. „Experts maken zich minder zorgen, omdat ze beter dan de gemiddelde consument op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving omtrent voedsel. Ook beseffen ze dat het gaat om de hoeveelheid waaraan je wordt blootgesteld, en die ligt in principe onder de veilige normen.”

Zowel consumenten als experts zien een ongezond voedingspatroon als het grootste risico voor hun gezondheid, blijkt uit het vragenlijstonderzoek onder duizend consumenten en bijna zeventig experts. Van der Vossen vindt het positief dat veel consumenten hier goed van op de hoogte zijn. „We weten namelijk dat veel meer mensen ziek worden door ongezonde voeding dan door andere risicofactoren.”

„Ook niet-biologisch voedsel is heel veilig” Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij Voedingscentrum

Voedselvergiftiging, veroorzaakt door bacteriën of virussen, beschouwen experts als het op een na grootste risico voor de volksgezondheid. „Cijfermatig klopt dat ook”, stelt Van der Vossen. Het RIVM schat dat jaarlijks tussen de 600.000 en 700.000 mensen ziek worden door een voedselinfectie. Dat kost jaarlijks zo’n tachtig mensen het leven. Vooral jonge kinderen, ouderen, zwangeren en mensen met een verminderde weerstand zijn kwetsbaar.

Om het risico op voedselvergiftiging te verlagen, raadt de expert voedselveiligheid aan de handen goed te wassen en voedsel grondig te verhitten. Als het gaat om het verminderen van blootstelling aan PFAS en andere chemische stoffen, adviseert ze gevarieerd te eten. „Dit voorkomt dat je te veel van bepaalde stoffen binnenkrijgt.”

Sommige mensen kiezen voor biologische producten. „Dat kan een goede keuze zijn”, reageert Van der Vossen. „Daar worden minder bestrijdingsmiddelen op gevonden. Aan de andere kant is ook niet-biologische voedsel heel veilig, omdat het aan strenge wet- en regelgeving voldoet. Wij zeggen vooral: eet genoeg groente en fruit.”