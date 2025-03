Oekraïne verwijt Russen ruim 183.000 oorlogsmisdaden

Precies drie jaar geleden werden de Russische troepen daar verdreven. Zij werden beschuldigd van wreedheden, waaronder executies, verkrachtingen en martelingen tijdens de bezetting van Boetsja. Inmiddels zijn 178 personen aangeklaagd, 21 veroordeeld voor Boetsja.

Volgens Zelensky is het grootste deel van het momenteel bezette Oekraïense grondgebied niet opgenomen in de Oekraïense cijfers over Russische misdaden. Rusland heeft eerder ontkend dat zijn soldaten wreedheden hebben begaan.