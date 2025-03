Slachtofferhulp merkt dat behoefte aan hulp toeneemt

De politie en het Openbaar Ministerie verwijzen meer slachtoffers door. Slachtofferhulp kreeg in 2024 ruim 273.000 mensen aangemeld. In 2023 waren dat er nog 248.000.

De organisatie ondersteunde ook veel vaker slachtoffers in rechtbanken bij het uitspreken van spreekrechtverklaringen. Het is een ruime verdubbeling van bijna 3000 in 2023 naar ruim 6700 keer in 2024.