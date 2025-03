Vermiste kinderen uit Dalfsen ontvoerd, zijn zus en broer

De kinderen zijn rond 08.00 uur voor het laatst gezien bij het station in Dalfsen. Meer details over hen wil de woordvoerder nog niet geven, omdat de politie daarmee voorzichtig en zorgvuldig is en die „helder wil hebben” voor ze worden gecommuniceerd. Mensen worden dringend gevraagd naar de twee uit te kijken. „We kunnen alle hulp gebruiken.” Er is een Amber Alert uitgestuurd voor de kinderen.

De woordvoerder kan nog niet antwoorden op de vraag of een ouder wordt verdacht van betrokkenheid.