In het stadion van Hitler

Opinie Column Wim van Egdom

Daar zat ik dan. Voor het eerst van m’n leven in een stadion. Eén keer eerder was ik met de metro in de richting van het Olympiastadion in Berlijn gereisd. Er stond toen een voetbalwedstrijd op het punt van beginnen. Zelfs ver buiten de arena was het gejuich dat opsteeg uit het binnenste van die stenen kolos angstaanjagend, omdat het me in gedachten terugvoerde naar de tijd dat de nazi's hier met hun hypnotiserende bijeenkomsten juichende mensenmassa's op de been wisten te brengen.