14 lichamen geborgen na Israëlische aanval op ambulances Gaza

De doden zijn acht ambulancemedewerkers van de Palestijnse Rode Halve Maan, vijf medewerkers van de burgerbescherming en een lid van een VN-organisatie. Een negende ambulancemedewerker wordt nog vermist en vermoedelijk vastgehouden, aldus de Palestijnse Rode Halve Maan.

De Israëlische krijgsmacht heeft toegegeven de ambulances te hebben beschoten, nadat die waren geïdentificeerd als „verdachte voertuigen”. De aanval vond plaats op zondag 23 maart in de zuidelijke stad Rafah. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft het geweld zwaar veroordeeld en kritiek geuit op Israëls „opzettelijke belemmeringen” bij zoekacties naar de slachtoffers.

De Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IFRC) is woedend over de dood van de ambulancemedewerkers. „Ze waren humanitaire hulpverleners. Ze droegen emblemen die hen hadden moeten beschermen, hun ambulances waren duidelijk herkenbaar. Ze hadden thuis moeten komen bij hun gezinnen; dat gebeurde niet”, zei de topman van de organisatie Jagan Chapagain. „Zelfs in de meest ingewikkelde conflictgebieden gelden regels.”

Volgens de IFRC gaat het om de dodelijkste aanval op medewerkers van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan sinds 2017. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël op 7 oktober 2023 zijn in Gaza dertig medewerkers en vrijwilligers van de Rode Halve Maan omgekomen, zegt de organisatie.