RD-actie brengt ruim 1 miljoen op: „muchas gracias”, klinkt het vanuit Cuba 

U ziet mensen van Spaanse Evangelische Zending, van Open Doors, Bijzondere Noden en van Woord in Actie. Ook enkele vertegenwoordigers van EMG waren aanwezig. Let vooral op de vrouw zittend in het midden: Mariska Dijkstra. Zij gaat als coördinator RD-acties de taak overnemen van de man die naast haar zit. Daarover straks meer.

Eerst nog even dat eindbedrag. Waarvoor we lezers en adverteerders hartelijk bedanken. En ook vanuit Cuba klonk deze middag een „muchas gracias” (hartelijk dank) Tegelijkertijd weten zij en wij ons gedragen en gedreven door de Heere God. Vooral dank aan Hem.

Dat mooie resultaat is verdeeld in drie afzonderlijke bedragen, waarvan de hoogte vooraf was vastgesteld. Zodoende ging 515.133,00 euro naar Spaanse Evangelische Zending (50 procent van het totaalbedrag), 309.079,80 euro naar Bijzondere Noden (30 procent), en € 206.053,20 naar Open Doors (20 procent).

„Mooi om te zien dat ondanks de verkilling er nog harten geraakt worden! Ik kijk ernaar uit om de komende RD-acties te gaan coördineren” Mariska Dijkstra-Wolters, projectmanagement RD-acties

Aan Woord in Actie (WiA) was vooraf toegezegd dat SEZ 50.000 euro van het haar toebedeelde bedrag zou gunnen aan WiA. Daarvan worden kinderbijbels gekocht. Daar komt ruim 38.000 euro bij die SEZ deelt met WiA om een extra container met hulpgoederen te bekostigen.

Met dat „extra” zijn we bij het verschil tussen het streefbedrag en het slotresultaat, dat ruim € 200.000 hoger ligt. Wat gaan de organisaties met het extra geld doen? Elbert Verboom (SEZ) laat weten er twee minibusjes van te kopen, bedoeld voor de twee distributiecentra in Cuba. De huidige auto’s zijn oud (twintig jaar) en te klein voor onder meer voedseltransporten en het vervoer van Bijbels en cursusmateriaal.

Daarnaast kan er meer geld worden besteed aan het herstel of de herbouw van kerkjes en huisjes van gemeenteleden.

Ab Jansen (l.) geeft als coördinator van de RD-acties na twaalf jaar het stokje over aan collega Mariska Dijkstra. beeld Ruben Meijerink

De extra container met goederen (twee in plaats van een) werd zojuist al genoemd.

Open Doors gaat het extra geld steken in de leiderschapstraining die als projectvoorstel was ingediend. Dat betekent: meer deelnemers die kunnen meedoen.

Bijzondere Noden wil het extra geld besteden aan voedsel- en medicijnverstrekking aan buitenkerkelijken. Iets extra’s gaat ook naar twee werkprojecten van de kerk waar gemeenteleden inkomsten genereren ten bate van de diaconie.

Tot slot terug naar de wisseling van de wacht. Zoals aangekondigd gaat collega Mariska Dijkstra de eerstvolgende RD-actie (2025-2026) voor haar rekening nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij u weet te raken met verhalen. Zegen toegewenst, Mariska!