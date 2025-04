Thailand na aardbeving: land is veilig voor toeristen

„Reizen, hotels en evenementen gaan normaal door. Inspecties zijn gaande voor veiligheidsgarantie. Toeristenpolitie houdt toezicht op belangrijke locaties. Geen reisannuleringen”, staat in een bericht op X. De internationale luchthavens, bijvoorbeeld in Bangkok en op het eiland Phuket, opereren ook normaal.

Toerisme is voor Thailand een belangrijke bron van inkomsten. De sector is goed voor 12 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en biedt werk aan meer dan 20 procent van de totale beroepsbevolking. Dat zei de gouverneur van de centrale bank van het land vorig jaar.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de situatie in Thailand na de beving grotendeels onder controle is. „De meeste (openbare) voorzieningen zijn weer beschikbaar en het vliegverkeer is hervat”, staat in het reisadvies. „Sommige gebouwen zijn nog niet veilig verklaard. Blijf op de hoogte via lokale media en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op.”

De aardbeving vond vrijdag plaats in Centraal-Myanmar, maar was ook voelbaar in omliggende landen zoals Thailand. In Bangkok zijn zeventien doden gevallen. Er zijn ook 32 gewonden en minstens 83 vermisten. De meeste slachtoffers vielen door de instorting van een wolkenkrabber in de Thaise hoofdstad. In het puin wordt nog gezocht naar mensen. Het pand met dertig verdiepingen was in aanbouw.