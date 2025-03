Enige schip Zonnebloem aangevaren en maanden uit de vaart

Binnenland

Het enige schip van de Zonnebloem heeft een aanvaring gehad in Duitsland en is mogelijk meerdere maanden uit de vaart. Het vakantieschip voor mensen met een lichamelijke beperking werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Rijn frontaal aangevaren door een vrachtschip in de buurt van Wesel. Geen van de opvarenden raakte gewond, meldt de organisatie.