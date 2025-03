XR blokkeert ING-kantoor in Nijmegen

Protesten van XR richten zich vaker tegen ING. Volgens de groep heeft ING sinds 2015 bijna 100 miljard geïnvesteerd in de fossiele opwarming van het klimaat. De demonstranten melden dat het de eerste keer is dat er een ING-kantoor wordt geblokkeerd. Er staan ook actievoerders op het dak.

Een woordvoerder van ING reageert „hetzelfde zoals we elke keer zeggen”. „We hebben hetzelfde doel als XR en dat is klimaatverandering tegengaan. Maar we verschillen van mening over hoe dat het beste is te bereiken.” De woordvoerder noemt het onacceptabel dat in Nijmegen klanten en medewerkers van ING worden gehinderd.