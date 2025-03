In Borssele klinken de hymnes van Gadsby: „Indrukwekkend Bijbels en bevindelijk getuigenis van overzee”

De woorden vormen het begin van een van de hymnes uit de bundel die William Gadsby (1773-1844) samenstelde en aanvulde en die nog steeds in gebruik is bij de Strict Baptists in Engeland. Ds. H. Brons, predikant van de gereformeerde gemeente te Moerkapelle, heeft een aantal hymnes vertaald en uitgegeven. Bram Bout, dirigent van mannenkoor Jeduthun uit Krabbendijke en het Duivelands Mannenkoor uit Oosterland, zorgde voor muziek bij de hymnes.

Op deze vrijdagavond voeren de beide koren tien hymnes uit in de goedgevulde kerk van de gereformeerde gemeente in Borssele. Voor dit kerkgebouw is gekozen omdat het in bezit is van een Engels orgel van de bouwer Abboth & Smith uit 1870, dat in 2001 door Orgelmakerij Bogaard (Rijssen) hier is geplaatst, uitgebreid en gerestaureerd. De zang van de mannen wordt begeleid door de organisten Reindert Jan Rikkers en Rob den Hertog. Een van de hymnes wordt samen met de aanwezigen gezongen.

Ds. H. Brons. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Habakuk

In zijn opening noemt ds. Brons de hymnes „een indrukwekkend Bijbels en bevindelijk getuigenis van overzee”. Dat onderstreept hij in een meditatie over de hymne ”Als schuld u naroept met zijn schreeuw”. Boven deze hymne staat Habakuk 2:3, dat eindigt met de woorden „Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven.” Ds. Brons: „”Als schuld u naroept met zijn schreeuw”, dat is wat het hart van Habakuk bezet. Hij ervaart een beschuldiger en hij heeft geen antwoord.”

„”Als schuld u naroept met zijn schreeuw”, dat is wat het hart van Habakuk bezet” Ds. H. Brons, predikant gereformeerde gemeente Moerkapelle

„Habakuk wacht”, gaat de predikant verder. „De woorden van zijn gebed voor zichzelf en voor zijn volk schieten tekort, hij heeft genade nodig. Hij wacht om te zien of de Heere terug zal komen. Het is niet alleen wachten, maar ook verwachten. Verbeiden, wachten tot Hij komt. Het is net als bij jonge vogeltjes in een nest. Als ze wachten, hebben ze hun snaveltje wijd open. Dat is verbeiden.”

„De nood is groot, Habakuk wordt overmand door droefheid. Waar is hulp? Ook de dichter van de hymne kende iets van het bestormen van de hemel, wetend dat God een God is van menigerlei genade. ”Blijf kloppend wachten, want Hij leeft en moet uit troosten gaan.” Het is genade: het wachten, het uitzien en het komen”, zo vat ds. Brons de meditatie en de hymne samen.

De predikant deelt een persoonlijke herinnering bij het lied ”Wacht, mijn ziel, en laat je vragen, is het wel?”. „Ds. G. Clements citeerde dit lied tijdens mijn bevestigingsdienst in Moerkapelle, met name voor de jongeren. Het stelt de vraag of we straks voor de troon van God troon kunnen staan. Dat kan alleen als je hoop bij Christus ankert.”

Nieuws in beeld Dirigent Bram Bout met zijn beide mannenkoren. beeld Dirk-Jan Gjeltema Dirigent Bram Bout. beeld Dirk-Jan Gjeltema Zingende mannen in Borssele. beeld Dirk-Jan Gjeltema Zingende mannen in Borssele. beeld Dirk-Jan Gjeltema Zingende mannen in Borssele. beeld Dirk-Jan Gjeltema

„De voorbereiding van deze avond heeft heel veel werk gekost”, zegt dirigent en initiatiefnemer Bram Bout. „Maar wat valt het mooi samen, die typisch Engelse melodieën met de inhoudsvolle hymnes. We kozen bewust voor deze kerk met dit orgel, vanwege de Engelse klank. Al sinds mijn tiende, toen ik Engelse koren op de radio hoorde, houd ik van deze muziekstijl.”

Desgevraagd geeft ds. Brons na afloop aan dat de liederen, nu ze gezongen werden, meer dan dubbel raakten. „De gemeenten in Engeland hebben gezegd dat ze blij zijn dat de hymnes in Nederland bekender worden, zodat ze bewaard blijven, ook nu de Engelse gemeenten zo klein zijn geworden.”