Ds. Brons: Hymnes van Gadsby zijn onuitputtelijke goudmijn

Het is niet uw eerste boek met hymnes van William Gadsby. Wat trekt u zo in hem?

„Ik ervaar zijn gedichten als een goudmijn, iedere keer dat ik ermee in aanraking kom. Gadsby werd op bijzondere wijze getrokken tot het predikambt. Hij ging voor bij de baptisten, die nu de Strict Baptists heten. Binnen die traditie worden er geestelijke liederen gezongen. Gadsby putte uit verschillende bundels en eigen werk. De voorganger bundelde veel van deze liederen. Bij zijn leven zijn er twee delen verschenen. Daarna zijn er nog diverse toevoegingen gepubliceerd, onder meer door Philpot. Uit de goudmijn van de eerste twee delen heb ik geput voor deze publicatie.”

Er zijn in deze bundel veertig hymnes opgenomen. Hoe maakt u die keuze?

„De goudmijn is wat mij betreft onuitputtelijk. Ik lees de gedichten voor mijn ontspanning en met vreugde. Gaandeweg dient zo’n hymne zich aan voor vertaling. Ondertussen is vertalen ook hard werken: ik vertaal en schaaf, iemand leest mee en geeft aanwijzingen. De uiteindelijke selectie komt in gesprek met de uitgever tot stand.

„Een hymne zou je kunnen beschouwen als een geconcentreerde preek” - Ds. H. Brons, vertaler

Kenmerkend voor veel van de hymnes is dat ze zijn ontstaan rond de eredienst, bij een preektekst. De hymnes van John Newton zijn soms eveneens terug te voeren op de preken die hij heeft nagelaten. Een hymne zou je dus kunnen beschouwen als een geconcentreerde preek. Het lezen ervan vraagt om stilte en aandacht om de betekenis te ontdekken.”

Ds. H. Brons. beeld Cees van der Wal

Wat is de functie van de Bijbelteksten die bij iedere hymne staan?

„Die Bijbelteksten hebben de auteurs ooit zelf toegevoegd. Daarmee is de hymne overigens geen letterlijke tekst die op rijm is gezet. Als je de Bijbeltekst erbij leest, merk je wel wat de gedachtegang van de dichter was.

Na het verschijnen van de eerste bundel kwam de vraag of deze Bijbelteksten erbij vermeld konden worden. Dat is nu gedaan, samen met een Bijbelrooster en een inhoudsopgave per lied.”

Welke hymne betekent voor uzelf veel?

„Dat verandert in de loop van de tijd wel. Veel van deze gedichten gaan met me mee. Ik herken dingen die mezelf hebben aangesproken. Bij mijn eigen preekvoorbereiding komen er soms zomaar dichtregels naar boven. Als ik er toch een mag noemen, dan is dat nummer 89, geschreven door Joseph Hart. Ik was in Engeland in een dienst toen deze werd gezongen.

Inhoudelijk is de hymne messcherp en dodelijk eerlijk. Het gaat over het onkruidzaad van de zonde. God weet hoe erg dat is. Wij weten het zelf niet goed of we willen het niet weten. Dan zendt God Zijn Zoon en schenkt ons berouw. Hart zegt hiermee hoe erg het met ons is als we zonder Verlosser zijn. Tegelijkertijd gaat het altijd over Christus en komt alles samen rondom het kruis. Kom toch zondaars, arm en droevig, zo vertolkt Hart in een ander lied de nodiging uit Jesaja 55. De liederen zijn diep bevindelijk, van God uit en met een christocentrische kern. Ze bieden daarmee het beste van de puriteinen. Ik put graag uit deze rijkdom die de eeuwen doorstaat.”

Hoe kwam u tot de keuze voor het beeldmateriaal?

„Kunstenaar Piet den Hertog zorgde voor het beeldmateriaal. Ik ontmoette hem een aantal jaren geleden toen ik onderzoek deed naar Abraham Hellenbroek. Destijds vroeg ik hem om bijpassende kunstwerken te maken.

Voor deze uitgave bood hij spontaan aan om afbeeldingen uit zijn werk toe te voegen. Ze bieden een belangrijke toevoeging. Het boekje vraagt om met aandacht gelezen te worden. Het mooie is dat je het lezen kunt afwisselen met het bekijken van een afbeelding en je daarbij afvragen waarom deze afbeelding bij het gedicht staat. Het zijn mooie en verrassende beelden in een eigen stijl, die soms overeenkomt met die van Hollandse meesters. Ze passen prachtig bij de dichtbundel.”

> pietdenhertog.nl

