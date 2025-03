Aziatische partners VS vrezen wispelturige bondgenoot

De nieuwe wind die in Washington waait, laat de wereldorde schuiven. Leiders in Europa zijn geschokt dat ze ermee moeten rekenen dat het continent qua veiligheid zijn broek zelf moet ophouden. Want op Amerika kan niet meer worden vertrouwd als de Russische beer losbreekt, zeker niet door landen die te weinig in hun defensie investeren.

In Azië klinken soortgelijke zorgen. Zuid-Korea heeft veel te stellen met Noord-Korea, terwijl Japan en vooral Taiwan China van het lijf moeten houden. Tot nu toe konden deze landen altijd rekenen op de VS. Maar hoelang nog?

Japan, Zuid-Korea en Taiwan anticiperen verschillend op hun wispelturige bondgenoot. Ook spelen ze nog lang niet al hun kaarten uit. Want, zo zegt Taiwankenner Gerrit van der Wees: „Veel regeringen houden zich gedekt om niet Trumps gramschap over zich heen te krijgen”. Toch valt er wel iets te zeggen. Een overzicht.