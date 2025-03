Noord-Korea vuurt raketten af na begin oefeningen Zuid-Korea en VS

De raketten zouden zijn afgeschoten vanuit de provincie Hwanghae en zijn neergekomen in de Gele Zee, tussen het Koreaanse schiereiland en China. Het Zuid-Koreaanse leger zegt de surveillance uit te breiden, in samenwerking met de Amerikanen.

De VS hebben tienduizenden militairen gestationeerd in Zuid-Korea en jaarlijks houden zij gezamenlijke oefeningen, genaamd Freedom Shield. Het regime in Pyongyang omschreef die militaire activiteit eerder op maandag als een provocatie en waarschuwde dat de oefeningen een oorlog kunnen ontketenen.

Noord-Korea komt vaak met zulke verklaringen bij oefeningen van de zuiderbuur en vuurt dan ook vaak raketten af. De oefeningen duren tot en met 20 maart.