Oekraïne vecht mogelijk ook in Russische regio Belgorod

Zijn opmerkingen volgden op berichten van Russische militaire bloggers dat Oekraïense troepen zich in de onder Koersk gelegen regio Belgorod bevinden. Ze zouden daar tegen Russische troepen vechten. De mogelijke inval in Belgorod komt op een moment dat de Oekraïense troepen hun greep verliezen op het deel van Koersk dat ze vorig jaar veroverden. Die operatie was onder meer bedoeld om ‘wisselgeld’ te krijgen voor onderhandelingen.

Het Russische ministerie van Defensie meldde tien dagen geleden dat vijf Oekraïense pogingen om de grens over te steken naar Belgorod waren verijdeld. Het Oekraïense leger geeft geen commentaar, maar dat zou om veiligheidsredenen kunnen zijn.