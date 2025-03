Google lanceert platform voor nieuwspublicaties Nederlandse media

Media kunnen op het platform panelen creëren waarop zij hun nieuws kunnen tonen aan het publiek. Daarnaast werkt Google Nieuws Showcase op basis van licenties met nieuwsorganisaties, wat betekent dat Google betaalt om nieuwsberichten te kunnen tonen. Lezers krijgen daardoor de mogelijkheid om meer volledige artikelen te lezen dan op de website van het medium zelf. „Waardoor ze worden aangemoedigd meer te leren over de publicatie - en zich mogelijk te abonneren”, legt Google uit.

Nederland is niet het eerste land waar het platform wordt gelanceerd. Google Nieuws Showcase is al beschikbaar in meer dan dertig landen. In Nederland doen bekende media zoals AD, NRC, De Telegraaf en NU.nl mee.