BOA Bond hoopt op vuurwerkverbod: lost handhavingsdilemma’s op

De BOA Bond pleit al langer voor een landelijk vuurwerkverbod. Volgens Kuin lost dat in een keer „twee grote dilemma’s in de handhaving” op. „Nu moet je op heterdaad betrapt worden. Als er een verbod geldt, ga ik ervan uit dat bezit al verboden is en dat dus al sprake is van een overtreding als je met vuurwerk rondloopt. En met een verbod komt ook een einde aan de discussie over of iets legaal of illegaal vuurwerk is.”

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het vuurwerkverbod. Kuin hoopt dat snel daarna duidelijkheid ontstaat. „Als tijdig, ruim voor de jaarwisseling, wordt besloten tot een verbod, kun je al gaan beginnen met voorlichting en kunnen gemeenten voorbereidingen gaan treffen.”

Het voorstel voor een algeheel vuurwerkverbod is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren. Nu de VVD dat ook steunt, zijn zeker 74 van de 150 Kamerleden voor. Volgens RTL Nieuws, dat het nieuws over de VVD donderdag als eerste meldde, is nog onduidelijk hoe DENK zal stemmen en kan die partij de wet aan een meerderheid helpen.

Het Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland lopen niet vooruit op het debat en de stemming. Pas daarna willen de organisaties inhoudelijk reageren.