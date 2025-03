Vertraging invoering Britse euthanasie

Tegen die tijd zijn er immers nieuwe verkiezingen en zal er geen meerderheid meer zijn voor de plannen.

Vorig najaar ging een kleine meerderheid van het Lagerhuis akkoord met een wetsvoorstel waarin hulp bij zelfdoding wordt toegestaan. Dat wil geenszins zeggen dat de wet ook wordt ingevoerd. Het Lagerhuis buigt zich op dit moment over iedere zin in het voorstel en zal later dit jaar opnieuw stemmen over een gezuiverd wetsvoorstel. Daarna moet ook het Hogerhuis nog akkoord gaan.

Kim Leadbeater, initiatiefneemster van het voorstel, zegt „met tegenzin” akkoord te zijn gegaan met het uitstel

Kim Leadbeater, Lagerhuislid namens Labour en initiatiefneemster van het voorstel voor euthanasiewetgeving. beeld AFP

Bij de huidige toetsing van het voorstel is duidelijk geworden dat de regering op uitstel heeft aangedrongen. Oorspronkelijk zou de wet, mits goedgekeurd, in 2027 worden ingevoerd. Dat zou echter voor te grote problemen binnen de NHS, de nationale gezondheidszorg, zorgen.

Minister van Gezondheidszorg Wes Streeting, zelf tegenstander van de wetgeving, zou daarom op uitstel hebben aangedrongen. Kim Leadbeater, Lagerhuislid namens Labour en initiatiefneemster van het voorstel, zegt „met tegenzin” akkoord te zijn gegaan met het uitstel. Zij weerspreekt dat het tot afstel zal leiden.

De huidige regering moet voor de zomer van 2029 nieuwe verkiezingen uitschrijven. Het zal waarschijnlijk betekenen dat de huidige grote meerderheid in het Lagerhuis vermindert. Zelfs met de huidige meerderheid werd het euthanasievoorstel met een nipte meerderheid aangenomen. Slechts 28 Lagerhuisleden hoeven van mening te veranderen om het voorstel te verwerpen. Een deel van hen zou dat al overwegen nu een rechter niet langer goedkeuring hoeft te verlenen aan een verzoek om hulp bij zelfdoding.