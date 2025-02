Britse Lagerhuis buigt zich over schrappen toestemming rechter in euthanasiewet

Volgens Labour-Lagerhuislid Kim Leadbeater, initiatiefneemster van de Britse euthanasiewetgeving, is inschakeling van een rechter te tijdrovend. Rechtbanken zijn al overbelast en hebben zelf aangegeven niet op extra werk te zitten wachten.

Het amendement ligt gevoelig. Eind november vorig jaar ging een meerderheid van 330 tegen 275 leden van het Lagerhuis akkoord met het verder behandelen van de euthanasiewetgeving. Sindsdien bekijkt een speciale parlementaire commissie de details. Eind april zal er opnieuw worden gestemd, waarbij naast het schrappen van de rechtelijke goedkeuring ook andere amendementen aan de orde zullen komen.

Bij de tweede lezing van de euthanasiewetgeving, eind november vorig jaar in het Lagerhuis, maakten in totaal 61 afgevaardigden duidelijk het fiat van de rechter van cruciaal belang te vinden. Van meet af aan was er echter kritiek op het voorstel. Het zou te bewerkelijk zijn en volgens Jonathan Sumption, voormalig president van het Hooggerechtshof, voegt het oordeel van een rechter feitelijk niet veel toe aan de in zijn ogen meer cruciale oordelen van twee artsen.

Leadbeater pleit nu voor een commissie, voorgezeten door een huidige of voormalige rechter, die moet kijken of aan alle voorwaarden is voldaan. De belangrijkste daarvan zijn dat het verzoek om euthanasie vrijwillig is gedaan, dat twee dokters ermee instemmen en dat de maximale levensverwachting nog hooguit zes maanden bedraagt.

Het voorstel van Leadbeater leidde onmiddellijk tot felle reacties. Voor veel tegenstanders van de wet is de belangrijkste beveiliging in de wetgeving nu komen te vervallen. Volgens Leadbeater wordt de wetgeving echter robuuster met de inschakeling van de door haar voorgestelde commissie.