In Kenia verdwijnen en vergroenen gletsjers

Het beeld is vrijwel overal ter wereld hetzelfde: gletsjers raken hun ijspakket kwijt. Wat resteert, is een uitgesleten dal, waar in de meeste gevallen het groen een plekje verovert.

In Kenia is dat duidelijk zichtbaar. Alleen de oudste generatie weet nog dat de top van de 5199 meter hoge Mount Kenya altijd zo wit was als watten. Van de oorspronkelijk achttien gletsjers zijn er nu nog tien over. Een daarvan is de Lewisgletsjer. Ook deze dreigt te verdwijnen. De gletsjer heeft sinds 1934 meer dan 90 procent van zijn ijsmassa verloren door stijgende temperaturen en afnemende regenval. Hier krijgt klimaatverandering een gezicht.

Als de Lewisgletsjer verdwijnt, zal in de zomer van de Tanarivier, die de waterbron is voor miljoenen mensen, een smal stroompje overblijven. Perioden van droogte zijn een groeiend probleem voor de landbouw stroomafwaarts. Dat bedreigt de voedselzekerheid en de lokale economie. Meer dan de helft van de beroepsbevolking werkt in de landbouw. En de helft van de Keniaanse export bestaat uit landbouwproducten, vooral koffie, thee en snijbloemen.

De waterkrachtcentrales aan de Tanarivier vallen ’s zomers geregeld stil door watertekorten, waardoor de energievoorziening gevaar loopt. En de biodiversiteit lijdt onder watergebrek, waardoor Mount Kenya minder aantrekkelijk wordt voor de ruim 700.000 westerse ecotoeristen die het land jaarlijks bezoeken. Het toerisme is sinds 1987 de belangrijkste bron van inkomsten voor Kenia. Klimaatverandering dreigt het toch al arme land nog dieper in de armoede te drukken.

Berggids Charles Kibaki Muchiri (50) zit aan de smeltende voet van de Lewis-gletsjer, vlak bij de top van Mount Kenya, starend in het gletsjerdal waarin voorheen ijs en sneeuw het landschap bepaalden. beeld AFP, Luis Tato

De Mackinder’s Valley, een van de gletsjeruitlopers van Mount Kenya, vergroent: tropische planten nemen de plaats in van het ijs. beeld AFP, Luis Tato

Bij het Meteorological Station op Mount Kenya staat een mannelijke waterbok op een helling in de schemering. Hier beginnen klimmers de Naro Moru-route door de weelderige regenwoudzone van de berg. beeld AFP, Luis Tato