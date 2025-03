Ds. Hoogerland neemt afscheid van gg Kruiningen

De predikant bediende het Woord uit 2 Korinthe 13:11: „Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.” Zijn thema was ”Een woord ten afscheid tot besturing en tot bemoediging”.

Na de dienst werd ds. Hoogerland toegesproken door ds. S. Maljaars namens de classis Goes, de particuliere synode Zuid en het curatorium, door wethouder A.J. Meeuwsen namens de burgerlijke gemeente Reimerswaal en door ouderling A.J. Verwijs namens de gg in Kruiningen. Die liet de scheidende predikant Psalm 134:1 en 3 toezingen.

Ds. Hoogerland diende de gereformeerde gemeenten in Drachten (2002), Kruiningen (2007), Stolwijk (2012), Rotterdam-IJsselmonde (2018) en opnieuw Kruiningen (2022). Hij is lid van het curatorium van zijn kerkverband en vroeg in 2020 door middel van zijn boek ”Om vriend en broed’ren” aandacht voor de zonde van kerkelijke verdeeldheid.