De nieuwe cao geldt voor de 225.000 werknemers in de ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Er is onder meer een loonsverhoging van 8 procent bedongen. Het resultaat wordt nog voorgelegd aan de leden van de vakbonden.

Aangekondigde acties zijn daarmee „voorlopig van de baan”, meldt CNV. Ziekenhuispersoneel zou half april in het hele land een dag gaan staken.

De nieuwe cao loopt tot 1 februari 2027. De 8 procent loonsverhoging wordt bereikt via een toename op 1 februari dit jaar (2 procent), 1 augustus dit jaar (2 procent), 1 februari 2026 (2 procent) en 1 augustus 2026 (2 procent). Daarnaast gaat de stagevergoeding omhoog en zijn er afspraken gemaakt over een verhoging van de reiskostenvergoeding.

Ook komt er een „verbetering van de onregelmatigheidstoeslag die ook geldt voor de zaterdagochtend”, een „omkleedvergoeding” en afspraken over zeggenschap en veiligheid. Daarnaast komen er meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken.

„Dat er nu een resultaat ligt is zeker ook te danken aan de inspanningen van alle actiecomités in de ziekenhuizen. In de afgelopen dagen werd voor werkgevers duidelijk dat de actiebereidheid onder ziekenhuispersoneel groot is”, aldus CNV-onderhandelaar Joost Veldt. „Dit heeft ertoe geleid dat zij een nieuw bod hebben gedaan. Daaraan hebben we nog een aantal verbeteringen kunnen toevoegen en er ligt nu een resultaat dat wij aan de leden willen voorleggen. De acties zijn nu opgeschort en ik krijg al signalen van leden die blij zijn dat zij de acties niet hoeven door te zetten, in het belang van de patiënten.”

Ook FNV, FBZ en NU’91 geven aan dat door de aankondiging van een landelijke staking de gesprekken deze week in een stroomversnelling kwamen. „We hebben de werkgevers daarmee flink onder druk gezet”, zegt Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn. „Dat moest ook wel want zij wilden verslechteringen doorvoeren in de cao. Die zijn met de nieuwe afspraken van tafel.”

FNV laat ook weten met de ziekenhuizen het invoeren van een 32-urige werkweek te onderzoeken. Er wordt gekeken naar „wat de gevolgen zijn van zowel het verminderen als het vermeerderen van de zogeheten normwerkweek (tussen 32 en 40 uur)”.

Het akkoord is gesloten met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de werkgever.