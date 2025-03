Hondenbezitters betogen tegen aanlijnplicht Utrechtse Heuvelrug

Binnenland

Tientallen hondenbezitters hebben op het provinciehuis in Utrecht geprotesteerd tegen de aanlijnplicht voor honden in de bosgebieden die grenzen aan de Leusderheide op de Utrechtse Heuvelrug. Meerdere insprekers vroegen om een heroverweging van het besluit dat is genomen om incidenten tussen wolf, hond en mens zoveel mogelijk te voorkomen.