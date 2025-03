Volgens Limburg is dat nodig voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Welke prijs is afgesproken met dsm-firmenich, de grondeigenaar van Chemelot, is nog niet bekend. „Met de voorgenomen aankoop willen provincie en gemeente een duurzame toekomst van dit gebied waarborgen”, zeggen de provincie en gemeente in een verklaring. De Limburgse Provinciale Staten en de gemeenteraad van Sittard-Geleen buigen zich in juni over de plannen.

Het gaat om de Graetheide en de Lexhy. De overheden willen het bos in de Lexhy zoveel mogelijk intact laten. Naast de plannen voor het stroomnet overwegen Limburg en Sittard-Geleen het gebied ook te gebruiken voor uitbreiding van de onderzoekscampus van Chemelot.

Limburg sprak vorig jaar de wens uit samen met het Rijk mede-eigenaar te worden van Chemelot. Volgens de provincie zou het goed zijn als het industrieterrein deels in overheidshanden komt, omdat een deel van de opbrengsten dan geïnvesteerd kan worden in het verduurzamen van het terrein. Dsm-firmenich heeft eerder aangegeven het terrein te willen verkopen.