Britse regering veel somberder over economische groei

Minister van Financiën Rachel Reeves maakte de verslechterde vooruitzichten bekend in het Lagerhuis. Ze kondigde daar tussentijdse begrotingsplannen aan. Die bestaan uit bezuinigingen op sociale zekerheid. Ook wil Reeves snijden in de kosten van de overheid. Investeringen en uitgaven voor defensie moeten juist omhoog, wat wordt bekostigd met bezuinigingen op ontwikkelingshulp.

Volgens het OBR is er onder andere groeiende onzekerheid, bijvoorbeeld over de Europese veiligheid en handelsspanningen. Ondernemers en consumenten zijn daardoor minder optimistisch, wat de groei drukt.

De Britse regering is bovendien duurder uit voor het lenen van geld. Zonder aanvullende ingrepen van Reeves zou aan het einde van het decennium een begrotingstekort van 4 miljard pond ontstaan, berekende het OBR.

De minister had zich juist ten doel gesteld financiële „bewegingsruimte” te creëren en komt daarom met nieuwe ingrepen. In de komende jaren loopt het begrotingstekort desondanks nog op, maar volgens het OBR zijn de door haar aangekondigde maatregelen goed voor een buffer van bijna 10 miljard pond in 2030. De rekenkamer noemt dit een „kleine marge tegenover de risico’s van verdere schokken in rentes, productiviteit of wereldwijde handel”.