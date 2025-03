CU, CDA en SGP willen maximumaantal wolven

Een motie hierover, ondertekend door Kamerleden van de drie partijen, werd dinsdagavond ingediend door CU’er Pieter Grinwis. De Tweede Kamer debatteerde met staatssecretaris Jean Rummenie (BBB) over de wolf.

Het nog vast te stellen maximumaantal wolven in Nederland zou vervolgens waar mogelijk door „slimme maatregelen” en waar nodig via „populatiebeheer” moeten worden gehandhaafd, zo staat in de motie. Daarin wordt gesteld dat het maatschappelijke draagvlak voor de wolf afneemt en dat het dier in Nederland geen natuurlijke vijanden heeft.

In een andere motie van de drie partijen wordt de regering gevraagd effectieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wolven hun schuwheid voor mensen en vee niet verliezen. De Kamer stemt dinsdag over de moties.

Ik heb er echt moeite mee hoe de heer Graus hier tegen ons tekeergaat André Flach, SGP-Kamerlid

BBB-leider Caroline van der Plas zei dat het op het platteland soms „een oorlogsgebied” is. De partij pleit er niet voor dat alle wolven „afgeknald” moeten worden, maar bij probleemgedrag moet actieve verjaging en zo nodig afschot mogelijk zijn, vindt Van der Plas. Onder meer GroenLinks-PvdA sprak zich positief uit over de terugkeer van de wolf in Nederland.

Rechtbank

PVV-Kamerlid Dion Graus, die zich al jarenlang inzet voor dierenwelzijn, zei in het debat dat hij telkens weer schrikt van de SGP. Enkele zinnen daarna stelde hij: „Als je onwaardig met dieren omgaat, dan krijg je dat ooit terug. Volgens mijn geloof bestaat er een goddelijke rechtbank.” Even later noemde hij SGP-Kamerlid André Flach „totaal geen deskundige. Ik vind u ook slecht uw geloof uitoefenen als het om levende wezens gaat.”

Voordat Flach goed en wel zijn bezwaar had uitgesproken, viel Graus hem in de rede: „Dat zal me een worst wezen.” De SGP’er zei er moeite mee te hebben hoe de PVV’er „hier tegen ons tekeergaat en hoe hij daar zaken als goddelijke rechtbank bij haalt. Hij weet wat dat voor mij betekent. Ik vind het echt ongepast dat hij dat doet.”

Flach wees erop dat de wolf vanuit de schepping geen roofdier was, maar dat door de mens is geworden. „De schepping zucht onder de gevolgen van de zonden van de mens.” Van bloeddorst of haat richting de wolf is geen sprake, zei de SGP’er, „want hij doet niets anders dan wat in zijn aard ligt. Maar mensen en dieren hebben daar wel ontzettend last van. Ik sta hier vandaag voor de bescherming van die mensen en dieren.”