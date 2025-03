NGK geven homoseksuelen met relatie ruimte in alle ambten 

Met die besluiten kwam een einde aan een jarenlange discussie binnen dit kerkverband over het thema homoseksualiteit: een discussie waarin het rapport van een studiedeputaatschap, onder leiding van Henk Schaafsma, een grote rol speelde. Een van de besluiten die zaterdag werden genomen, luidt dat „we binnen de NGK niet eenstemmig zijn over de vraag of Gods Woord ruimte biedt voor het aangaan en onderhouden van een homoseksuele relatie”.

Dat gebrek aan eenstemmigheid bleek met name toen er gestemd werd over een besluitvoorstel om de ambten van zowel predikant, ouderling als diaken open te stellen voor „homoseksuele broeders en zusters die samenleven in een relatie van liefde en trouw”. Van de 55 afgevaardigden stemden 17 tegen dat besluit en 34 voor, terwijl 4 afgevaardigden zich van stemming onthielden. Het besluit dat samenwonende homoseksuelen welkom zijn aan het avond maal werd door 54 afgevaardigden gesteund.

Terughoudendheid

Afgevaardigde ds. J.J. (Jelle) Drijfhout (Hattem) gaf aan dat hij zich „niet kan vinden” in openstelling van de ambten voor samenwonende homoseksuelen. „Paulus schrijft in 1 Tim. 3 dat er bepaalde voorwaarden zijn om ambtsdrager te kunnen worden, voorwaarden die niet gelden voor toegang tot het avondmaal. Laten we op dit punt daarom de wijsheid van terughoudendheid betrachten. Ook omdat er op dit punt verdeeldheid bestaat in onze kerken. Waarom zouden we op dit punt nu harder gaan lopen dan het studiedeputaatschap van Henk Schaafsma voorstelde?”

„Waarom zouden we ten aanzien van de ambten harder lopen dan het studiedeputaatschap?” Ds. J.J. Drijfhout, afgevaardigde uit Hattem

Ook het besluitvoorstel om „de landelijke commissie liturgische ondersteuning opdracht te geven om de kerken materiaal aan te reiken dat zij kunnen gebruiken om kerkelijk aandacht te besteden aan een homoseksuele relatie, of om kerkelijk aandacht te besteden aan de keus om bewust geen relatie aan te gaan”, leidde tot flink wat, namelijk 16, tegenstemmers. 34 afgevaardigden steunden dit besluit, 6 onthielden zich van stemming.

De synode van de NGK, zaterdag in Elspeet bijeen. beeld Bram van de Biezen

Spiegelen

Afgevaardigde R. (Roelof) Visscher (Balkbrug) stelde voor om uit de zinsnede uit het conceptbesluit: „God geeft ons het huwelijk als hechte verbinding tussen man en vrouw. Gemeenteleden die een homoseksuele relatie aangaan, mogen zich aan dat huwelijk spiegelen”, de tweede zin te schrappen. „Ik voel hier namelijk spanning met noties uit Genesis 2; noties die we met deze laatste zin tekort doen. En dat is niet alleen wat ik vind, maar dit zijn gevoelens die ik her en der in onze kerken hoor. Mensen maken zich er zorgen over dat het huwelijk tussen man en vrouw door deze zinnen teveel gelijk gesteld wordt aan homoseksuele relaties.” Het amendement van Visscher werd zaterdag alleen door hemzelf gesteund.

Sowieso klonk zaterdag in Elspeet, waar de synodevergadering in conferentieoord Mennorode werd gehouden, veel zorg door over het tempo van de besluitvorming en over regio’s, kerkenraden en gemeenten die principiële moeite hebben met de acceptatie van homoseksuele relaties. Die zorg werd onder meer verwoord door afgevaardigde B. (Berber) Wesseling (Ede-Zuid).

Dwang

Zij stelde dat de besluiten inzake homoseksualiteit formeel wel geen dwang bevatten, maar vroeg zich af of „het impliciete gevolg ervan toch niet is dat dit wél zo gaat uitwerken”. Zij wees op „gemeenten die hiermee worstelen en die dit besluit niet kunnen dragen” en ook op het feit dat deze besluitvorming „er ongewild en onbedoeld toe kan leiden dat gemeenten in de NGK elkaar niet meer verstaan”.

Afgevaardigde W.S. (Wim) Schaaij (Leerdam) had er moeite mee „dat we in deze besluitteksten enerzijds accepteren dat we over dit onderwerp niet eenstemmig zijn en ook niet hoeven te zijn, maar anderzijds de kerken wel oproepen om het avondmaal open te stellen voor homoseksuele broeders en zusters”. Zijns inziens zit daar spanning tussen „omdat we met dat oproepen van de kerken wel degelijk stelling nemen”.

„Laten we vastleggen dat kerken homoseksuele broers en zussen ruimte mogen geven, maar dat zij dat niet moeten” Ds. W.S. Schaaij, afgevaardigde uit Leerdam

Schaaij diende een amendement in om in de besluitteksten duidelijker uit te spreken dat „de kerken homoseksuele broers en zussen ruimte mogen, maar niet moeten geven voor het aangaan van een homoseksuele relatie”. Daar stemden slechts vier afgevaardigden voor.

Vertragen

Lopende de vergaderdag bleken zaterdag in Elspeet steeds meer afgevaardigden van mening dat de synode zich beter niet kon uitspreken over de toegang van homoseksuelen tot de ambten en over het eventueel inzegenen van homoseksuele relaties in de kerk. Zo kreeg afgevaardigde ds. G. (Gert) Meijer (Zuid-Laren) veel bijval toen hij betoogde dat „er heel wat Ngk’s zijn die zich in déze besluiten niet zullen herkennen”. Hij pleitte er daarom „dringend voor om een pas op de plaats te maken” en „de besluitvorming te vertragen”, al was het maar als „een geste naar buitenlandse kerken en naar diverse Ngk’s die hier moeite mee hebben”. Aan het eind van de dag bleek slechts circa een derde van de afgevaardigden in die lijn te denken.

Afgevaardigden naar de synode van de NGK in Elspeet zingen met elkaar een lied. beeld Bram van de Biezen

Geen onderscheid

Een amendement van afgevaardigde A. (Ad) Stolk (Amersfoort), dat een totaal andere denklijn bevatte, kreeg overigens nog veel minder steun. Stolk wilde de vergadering laten uitspreken „dat het het streven is dat in het kerkelijk leven in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt wordt tussen heteroseksuele broeders en zusters en homoseksuele broeders en zusters”. Slechts 4 afgevaardigden stemden daar voor.