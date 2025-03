Grievend

BBB-woonminister Mona Keijzer kreeg een aangifte aan haar broek nadat ze in mei vorig jaar stelde dat „antisemitisme bijna onderdeel is van de islamitische cultuur”. Het openbaar ministerie besloot weliswaar de zaak te seponeren, maar vond haar uitspraken wel strafbaar. Vervolging zou een te grote inbreuk maken op de vrijheid van meningsuiting voor politici. Toch was Keijzer verontwaardigd. Ze deed toch niet meer dan de feiten benoemen? Het is toch algemeen bekend dat antisemitisme meer voorkomt bij moslims dan bij mensen met een autochtone achtergrond?

Een naar Nederland gevluchte Afghaan deed een poging om de bewindsvrouw alsnog te laten vervolgen, maar hij haalde vorige week bakzeil bij het gerechtshof in Amsterdam. Dat oordeelde dat Keijzers uitspraak „niet grievend” is, omdat ze die deed in de context van het maatschappelijk debat.

Minister Mona Keijzer. beeld ANP, Lina Selg

Eind goed, al goed, zou je denken. Maar dat klopt slechts ten dele. Keijzer is uiteraard blij dat haar opmerkingen niet langer het stempel „grievend” dragen. Maar tevreden is de bewindsvrouw ook niet. Keijzer wil volledig eerherstel, zodat ze bij het openbaar ministerie niet langer als verdachte te boek staat.

BBB-leider Caroline van der Plas staat in ieder geval vierkant achter ‘haar’ minister: „Het besluit van het OM had zo niet gemogen. Hoe pijnlijk die boodschap soms ook is, in ons vrije Nederland moet die boodschap wel te allen tijde geuit kunnen worden.”

Stikstof

„We hebben een majeur probleem. Nederland mag niet stil komen te liggen.” Dat zei premier Dick Schoof 24 januari dit jaar, nadat de rechtbank op aandringen van Greenpeace uitsprak dat het kabinet haast moet maken met de bescherming van kwetsbare natuurgebieden. In december vonniste de Raad van State dat er binnen bestaande vergunningen niet meer geschoven mag worden met de stikstofruimte. Zodoende hebben vier provincies een totale vergunningenstop. Van de 631.000 woningen die voor 2030 gebouwd zouden moeten worden, kunnen er mogelijk 244.000 niet worden gebouwd.

Schoof kondigde na deze alarmerende uitspraken de instelling aan van een brede commissie van ministers die binnen twee maanden met een oplossing zou moeten komen. Maandag was het 24 maart, maar een oplossing is er nog lang niet. Schoof haalt dus zijn eigen planning niet. Nu is de planning om „rond de voorjaarsnota” met een visie te komen. Dat is uiterlijk 1 juni. Regeren is vooruitzien, maar soms lijkt het meer op vooruitschuiven.

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de positie van de wolf in Nederland. Woensdag staan debatten op de planning over discriminatie op de woningmarkt en over voldoende voorzieningen voor jeugdhulp. Donderdag debatteert de Kamer onder meer over oversterfte en over gezondheidszorg voor kwetsbare kinderen.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag.