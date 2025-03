Zeelandbrug voortaan minder vaak open voor scheepvaart

Ook speelt mee dat het de laatste jaren veel drukker is geworden op de Midden-Zeelandroute tussen de Belgische grens en Rotterdam. Die route loopt via de Zeelandbrug. Watersportorganisaties zijn kritisch over het besluit.

In de zomer van 2024 hield de provincie al een proef, waarbij het aantal brugopeningen van de Zeelandbrug in de zomermaanden van twee naar één keer per uur was teruggebracht, net als in de wintermaanden. Het dagelijks provinciebestuur stelt dat die proef is geëvalueerd op verkeersveiligheid en doorstroming op zowel weg als water. Volgens een adviesbureau is het effect van minder brugopeningen positief voor het wegverkeer en in beperkte mate negatief voor het scheepvaartverkeer.

„Wij zijn over de resultaten van de proef in gesprek geweest met vertegenwoordigers van de pleziervaart, Watersportverbond en HISWA-RECRON. Zij zijn niet blij met de uitkomsten uit de evaluatie, en blijven wijzen op potentieel gevaarlijke situaties die zouden kunnen ontstaan op het vaarwater door de langere wachttijden voor de brug”, schrijft de provincie.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren zeggen Gedeputeerde Staten de komende tijd „eventuele onveilige situaties op het vaarwater” te monitoren. Ook doen ze onderzoek naar de economische impact van de maatregel. Het is de bedoeling dat de Zeelandbrug ieder uur op een vast moment opengaat, met uitzondering van de nachtelijke uren.