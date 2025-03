Stemmen staken: nog geen duidelijkheid over plan gevangenen

Gevangenen mogen nu al drie dagen eerder naar huis om ruimte te maken in de overvolle gevangenissen, maar Coenradie verwacht dat dat binnenkort niet meer genoeg is. Alle andere opties zijn uitgeput, herhaalde ze vorige week in de Tweede Kamer. „We hebben naar alles gekeken.” Het enige alternatief is om arrestanten niet meer op te sluiten. „Dit is geen reëel scenario.”

Eerder deze maand vroeg Coenradie de Kamer nadrukkelijk om steun voor haar noodmaatregel. Het uitblijven van een reactie vat ze op als goedkeuring, zei ze na dat debat tegen het ANP. „Als er niets komt, dan heb ik aangegeven dat ik met die regeling aan de slag ga.”